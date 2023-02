Dunnas, glieud veglia, glieud en fugia e giuvenils; quels duain lavurar dapli, di Valentin Vogt envers Radio SRF. Ed er envers la glieud che lavura a temp parzial di el: «Sche nus avain in individualissem, nua che mintgin optimescha mo si'atgna vita, lura na vegnin nus betg a mantegnair nossa bainstanza.»

Sfida per l'economia

Perquai vegn la federaziun da patruns er a lantschar ina campagna en vista da las votaziuns federalas quest onn. Cun quella vul la federaziun mussar si a la populaziun l'impurtanza da l'economia.

Tenor Vogt è la mancanza da persunal qualifitgà il pli grond obstachel per l'economia svizra. Pervia da la vegliadetgna da la societad giajan mintg'onn 20'000 persunas or da la fiera da lavur, e na vegnan betg remplazzadas da persunas giuvnas. Avant 10 onns hajan persunas anc lavurà 35 uras l'emna, ed uss è quai anc 31 uras. E la tendenza giaja cleramain vinavant engiu.

Mesiras en plirs secturs

Schliaziuns per quai vesa Valentin Vogt tar l'imposiziun da taglia individuala e tar il sustegn tar la tgira d'uffants. Uschia rendia per l'ina pli fitg per persunas en ina lètg da lavurar, e per l'autra han ellas la pussaivladad la lavurar sper l'educaziun d'in u plirs uffants.