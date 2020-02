Stemprà Sabine furia cun passa 200 km per ura

Il stemprà Sabine ha furià la notg sin mardi en muntogna cun spertadads da vent da sur 200 km/h, communitgescha SRF Meteo. Sin il Gütsch sper Andermatt han ins per exempel mesirà 202 km/h, sin il Säntis 188 km/h.

Er en Grischun èn vegnids mesirads ferms vents: uschia hai sufflà sin il Crap Sogn Gion cun 166 km/h, sin il Corvatsch cun 152 km/h e sin il Weissfluhjoch a Tavau cun 130 km/h.

En il decurs dal mardi avess la situaziun da sa calmar en l'entira Svizra.

Pitschens donns en la Svizra orientala

La segunda notg dal stemprà Sabine n'ha betg purtà gronds donns en ils chantuns da la Svizra orientala. In'emprima bilantscha mussa ch'ils pumpiers e la polizia han stuì vegnir en acziun oravant tut pervi da roma rutta giu e plantas cupitgadas. Persunas n'èn betg vegnidas a donn.

La polizia da Son Gagl ha survegnì radund 20 annunzias ed in sumegliant maletg datti en il chantun Turgovia cun 15 annunzias. La polizia chantunala dal Grischun ha survegnì naginas annunzias davart donns e las polizias da Glaruna ed ils dus chantuns Appenzell èn vegnids clamadas pervi da pitschens donns.

Donns da plirs milliuns francs

L'assicuranza AXA ha il mardi communitgà, ch'ella haja enfin uss survegnì radund 150 annunzias da donn cun ina summa da donn da var 4 milliuns francs. Tar l'assicuranza Mobiliar èn vegnids annunziads 500 donns cun ina summa da donn da var 1,2 milliuns francs. Omaduas assicuranzas van però or da quai che il dumber e la summa da donns vegn anc a crescher. En tut sajan ils donns probabel pli gronds che tar il stemprà Petra.

Impediments da traffic

Pervia da plantas crudadas hai dà disturbis tar il traffic da tren en la Part Sura dal chantun Turitg. Pertutgada è er la lingia da tren tranter Winterthur e Schaffusa. Ed er en il Giura bernais è il traffic da viafier per part interrut.

Er diversas vias èn stadas serradas pervi da donns da stemprà. Uschia è stada serrada la A2 tranter Airolo e Göschenen en direcziun nord, perquai che plantas eran cupitgadas sin la via. E sin la A1 han plantas derschidas impedì il traffic tranter Lauterbache e Kriegstetten en direcziun Berna.

A la plazza aviatica da Turitg è la situaziun stada pli quieta il mardi. Enfin las 09:30 han stuì vegnir annulads be 8 sgols. Il glindesdi avantmezdi eran vegnids annullads radund 100 sgols.

Gronds donns gia il glindesdi

Gia il glindesdi ha il stemprà Sabine furià sur la Svizra ed impedì il traffic sin via e rodaglias ed er il traffic aviatic. En il chanun Friburg è ina persuna morta, en la Svizra tudestga hai dà trais blessads ed en la Part Sura dal chantun Turitg ha ars in aclaun pervi dal stemprà.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Stemprà Sabine Grond incendi pervi da stemprà 10.02.2020 Cun audio

Gronds donns da stemprà en l'Europa

Er en l’exteriur ha il stemprà Sabine furià e fatg donns. Totalmain èn sis persunas mortas en l’Europa. Plantas derschidas sin lingias d’electricitad, chasas donnegiadas, sgols annullads e trens crudads or hai dà en la Gronda Britannia, la Belgia, ils Pajais Bass, la Frantscha, la Germania, la Pologna e la Tschechia.

Ultra da quai datti en la Gronda Britannia auas grondas pervi dal stemprà. Entaifer be in di haja dà uschè bler plievgia sco uschiglio durant in mais e mez. En la Germania è il traffic da viafier ch'è stà disturbà fermamain il glindesdi entant puspè sa normalisà.

