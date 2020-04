Plirs gronds festivals da musica ed era dals jodladers e da las jodladras ston far pausa pervi dal coronavirus. Oz ha il Montreux Jazz Festival annunzià ch'els desistian per quest onn da l'occurrenza da la stad. Quai per l'emprima giada en l'istorgia dal festival da jazz.

Ier avevan gia il Paléo a Nyon ed il Blue Balls a Lucerna ditg giu lur festivals. Era betg lieu quest onn ha la Festa federala da jodladers ch'era planisada la fin zercladur a Basilea. La festa duai uss avair lieu en in onn.