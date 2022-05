Fond da salvament per la branscha d'energia

Per garantir il provediment d'energia en Svizra vul il Cussegl federal stgaffir in fond da salvament per la branscha d'energia. Quel duai garantir che las interpresas da la branscha han avunda daners a disposiziun sch'ils pretschs creschan extrem u sche las furniziuns d'electricitad crodan ora.

La proposta dal Cussegl federal prevesa emprests da fin 10 milliardas francs. Daners duaja però be dar en situaziuns extremas. Aifer in'emna pon circuls interessads ussa prender posiziun. Il parlament duai lura sa cussegliar en sia sessiun da stad davart il fond da salvament per las interpresas d'energia.