Finì cun «Dus per in»

Rabats da quantitad sin charn ed ulteriurs products frestgs pudessan bainprest esser istorgia. Il problem: La vendita da products en multipac chaschuna foodwaste, pia sfarlattim da vivonda. Quai vul il Cussegl federal uss franar.

Plan d'acziun

Tenor la «SonntagsZeitung» han ils detaglists gronds suttascrit in plan d’acziun che duaja reducir il sfarlattim da vivonda. Quel cuntegna pliras mesiras. Ina da quellas saja, che charn betg vegnida stoppia vegnir schelentada en avant la data da scadenza e pli tard vegnir vendida ubain donada. Questas mesiras duajan vegnir realisadas voluntarmain, vul il Cussegl federal. Fin l'onn 2030 duai uschia vegnir bitada davent mo pli mez uschè bler sco ussa – quai sajan var 2,8 milliuns tonnas mintg'onn.

Problematica enconuschenta

Ils detaglists sajan pertscherts da la problematica. Il Migros haja introducì emballadis pli pitschens. Uschia duain er Coop s’engaschia per ina schliaziun per l’entira branscha e spetgia anc. Uschia veglia Coop evitar in disavantatg sin il martgà.

