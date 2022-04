Fin il 2030 vul il Cussegl federal sminuir l'uschènumnà foodwaste per la mesadad cumpareglià cun il 2017. Actualmain vegnan sfarlattadas bunamain in terz da tut las mangiativas producidas per il consum svizzer. Oz ha il Cussegl federal deliberà in plan d'acziun.

Plan dal Cussegl federal

Tranter auter èsi planisà da meglierar las indicaziuns, quant ditg ch'ins po conservar in product, da regalar pli savens mangiativas betg vendidas sco er da meglierar pachetadis e planisar meglier la cultivaziun. Las mesiras duain pudair vegnir realisadas a moda voluntaria.

Ultra da quai duain la Confederaziun, ils chantuns e las vischnancas rinforzar iniziativas da l’economia per evitar il sfarlattim da mangiativas ed eliminar impediments e conflicts d’interess. Il 2025 vul il Cussegl federal lura examinar, sche las mesiras bastan u sch’ins sto prender ulteriuras mesiras.