En chasadas svizras vegnan sfarlattads mintg’onn aliments per passa 600 francs per persuna. Quai resulta dad in studi da l’ETH Turitg per incumbensa da l’Uffizi federal d’ambient. Quai na donnegia betg mo la bursa, ma er l’ambient.

Per radund la mesadad da la grevezza per l’ambient tras l’uschenumnà «Food Waste» sajan las chasadas e la gastronomia responsablas. Per l’autra la producziun, l’elavuraziun ed il commerzi – scriva l’uffizi federal.

La finamira saja uss da reducir quest sfarlattim per la mesadad fin il 2030. Per cuntanscher questa finamira saja necessari da sensibilisar e scolar la populaziun.

