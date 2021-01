Swissmedic avertescha gia da vaccins da corona ch'ins po cumprar en l'internet. I saja cler ch'il vaccins che vegnian offrids en la rait sajan falsificaziuns, scriva Swissmedic sin sia pagina d'internet. Il vaccin gia permiss stoppia vegnir transportà tar minus 70 grads. I na saja perquai betg pussaivel ch'in tal product possia vegnir retratg sur l'internet. Vitiers sajan ils vaccins per regla substanzas liquidas, che stoppian vegnir injectadas d'ina persuna dal fatg.

Attenziun er tar autras offertas

Il problem cun falsificaziuns da medicaments na dettia dentant betg be en connex cun il coronavirus, scriva Swissmedic vinavant. Ils criminals che offrian falsificaziuns en l'internet, sa dettian savens or sco medi u apoteca per gudagnar a la svelta blers daners. Ils products na cuntegnian dentant betg las substanzas empermessas, e savens schizunt materias che pon donnegiar il corp. Savens na vegnia dentant suenter in pajament ordavant er simplamain furnì nagut.

Tgi che dovria medicaments duai sa drizzar ad in medi u ad in'apoteca, appellescha Swissmedic.

