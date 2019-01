Gia in onn suenter finir la scolaziun profiteschian ils absolvents, scriva l’uffizi da statistica. Var 60% inditgeschan che la scolaziun mainia a dapli paja e per la mesadad èn las perspectivas da far carriera sa meglieradas fermamain. Era sco fitg impurtant valiteschan ils absolvents il niz per il svilup persunal.

L'onn 2016 han radund 30'000 persunas absolvì ina furmaziun professiunala superiura. Sa decididas per ina tala scolaziun èn ellas cunzunt ord interess vid il cuntegn da la scolaziun e cun la finamira da meglierar la posiziun sin il martgà da lavur.

