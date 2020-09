In rapport duai mussar scenaris per il futur da las agenturas da novitads en Svizra. Quai vul il cusseglier naziunal grischun da la Partida socialdemocratica Jon Pult.

La FMR e la Keystone-SDA; omaduas èn agenturas da novitads che furneschan di per di texts a las chasas da medias en Svizra. Talas agenturas sajan decisivas per ina democrazia, scriva Jon Pult en il postulat. Oravant tut en in pajais cun pliras linguas sco la Svizra. Per la lavur quotidiana da la gronda part da las chasas da medias èn las agenturas indispensablas per il provediment d’infurmaziun.

Perquai duai vegnir elavurà in rapport che mussa en tge direcziun ch'il futur da las agenturas duai ir. In dals motivs per il postulat è la situaziun da la pli gronda agentura da novitads en Svizra, numnadamain la Keystone-SDA. Senza sustegn dal stadi n'existiss quella betg pli en la furma sco oz. Era duai vegnir elavurà scenaris per l’independenza da talas agenturas ed in scenari per ina agentura da novitads suttamessa al service public.

Per obligar il Cussegl federal da far il rapport, sto il Cussegl naziunal approvar il postulat.