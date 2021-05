A la 130avla radunanza da delegadas e delegads da Gastrosuisse èn stadas en il center las elecziuns. Confermads en lur uffizi èn Casimir Platzer co president e Massimo Suter sco vicepresident.

Betg reelegida è l'hoteliera da Mustér, Annalisa Giger-Sialm. Suenter be ina perioda d'uffizi sto ella far plaz ad Esther Friedli che maina dapi il 2017 ensemen cun ses partenari Toni Brunner (anteriur president da la PPS Svizra) in'ustaria en il chantun Son Gagl. Cuntrari a Giger-Sialm è Friedli cussegliera naziunala (PPS) e commembra da la cumissiun per economia e taxas sco er da la gruppa parlamentara gastronomia.

Legenda: Esther Friedli, la nova commembra da suprastanza. Keystone

Er nov commember da suprastanza è Maurus Ebneter, el remplazza Walter Höhener che ha demissiunà. La Svizra orientala ha uschia be pli ina representanta en la suprastanza. Cun Höhener (Appenzell) e Giger-Sialm era quai anc dus.

Giger-Sialm, che maina il hotel Alpsu a Mustér, è stada be trais onns commembra da suprastanza. Il 2018 è ella vegnida elegida.

La suprastanza per la proxima perioda d'uffizi che cumenza il prim da fanadur 2021:

Casimir Platzer, Kandersteg, president

Massimo Suter, Morcoto, vicepresident

Maurus Ebneter, Basilea, tresorier (nov)

Muriel Hauser, Friburg

Bruno Lustenberger, Aarburg

Gilles Meystre, Pully

André Roduit, Saillon

Moritg Rogger, Oberkirch

Esther Friedli, Ebnat-Kappel (nov)