Il favrer passà aveva in um en montura da cumbat procurà per ina grond'acziun da polizia enturn la Chasa federala a Berna. I valeva il suspect ch'il um haja planisà in delict cun material explosiv. Il Vallesan è vegnì en arrest e vegn interrogà dals investigaders da la Confederaziun.

Uss ha la Procura publica svizra mess ad acta la procedura. Ella ha confermà in rapport da la gasetta «Blick». L'um en montura da cumbat haja problems psichics. Il suspect ch'el haja planisà in delict na saja betg sa verifitgà. L'um survegn enavos la rauba, confiscada durant las investigaziuns. Vitiers retschaiva el in'indemnisaziun da passa 2'000 francs ed in daner da reparaziun da 200 francs.

Gronda acziun da polizia

L'um suspectà aveva occupà uras ditg, fermamain la polizia davant la Chasa federala. Sco perditgas avevan declerà, haja l'um purtà ina giacca da protecziun cun satg per fermar in'arma. Quai aveva fatg attent il servetsch da segirezza da la Chasa federala a l'entrada dal sid dal bajetg. La Chasa federala era serrà giu pliras uras.

Er nossa correspundenta a Berna, Fabia Caduff, era pertutgà da las mesiras da segirezza.