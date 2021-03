La svieuta da la gruppa che posseda tranter auter il Tagesanzeiger, 20 minutas, Riccardo e Tutti è sa sminuida il 2020 per 13,3% sin 935,2 milliuns francs. Sco quai che la TX Group scriva, restia ad ella sut il stritg ina perdita da 95 milliuns francs. Ils emprims sis mais da l'onn 2020 haja quai dà in minus da bunamain 18%. Positiv saja perquai, che la situaziun saja sa meglierada cleramain la segunda mesadad da l'onn. Il 2019 aveva la gruppa anc fatg in gudogn da bunamain 98 milliuns francs.

20 minutas cun pli gronda sperdita

Il pli grond minus tar la svieuta ha nudà la gasetta da pendularis 20 minutas. Qua è il gudogn ì enavos per 25,2%. Fitg pertutgà era dentant era il segment Tamedia. Pli pauc pertutgà da corona era la sparta TX Markets cun las plattafurmas sco Jobcloud, Homegate u Riccardo.