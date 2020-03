cuntegn

Gudogn independent - 70'000 dumondas per cumpensaziun da corona

Fin uss ha in tschintgavel da tut las persunas cun gudogn independent fatg la dumonda per la cumpensaziun. Perquai che be persunas che han stuì serrar lur affar pon dumandar quella cumpensaziun, datti critica. Betg quitads ston percunter ils retschaviders d'ina renta d'AVS far.