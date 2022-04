Suenter avair investì ad Andermatt vul l’egipzian Samih Sawiris investir danovamain ad Uri. Ad Isleten vul el far in port da jachts. Ad ina sairada d’infurmaziun ha el preschentà il project. Dentant frunta el era sin resistenza.

Igl è in anteriur areal d’ina fabrica da muniziun nua che Samih Sawiris vul realisar in port per 50 jachts cun in hotel cun 50 letgs e 100 abitaziuns da vacanzas. El veglia mo realisar quel port sche la populaziun sustegna quel, ha el ditg envers radio SRF. Dasper la part da la populaziun che vesa il project sco schanza per la regiun, crititgeschan diversas persunas il project che saja memia grond. Il project saja focusà sin rendita e na resguardia betg la flora e fauna, uschia ina abitanta. Era organisaziuns da natira ed ambient sajan stadas criticas envers il project. Ils verds dad Uri han ramassà var 3'700 suttascripziuns cun ina petiziun cunter il project. Sustegn chatta Samih Sawiris dentant tar il president da vischnanca da Seedorf, Toni Stadelmann. Tenor el è il project ina schanza.

1 / 4 Legenda: Oz è il terren da Sawiris ad Iselten in anteriur areal d’ina fabrica da muniziun ZVG/ISEN AG 2 / 4 Legenda: Ed uschia guarda ora la visiun da Samih Sawiris. ZVG/ISEN AG 3 / 4 Legenda: L'areal duai restar accesibel al public. ZVG/ISELTEN AG 4 / 4 Legenda: Anc ina giada l'areal sco ch'el è oz. ZVG/ISEN AG

Las chasas che sa chattan per il mument sin l’areal e stattan sut protecziun duain vegnir integradas en il project. L'areal duai restar accessibel al public.

In port artifizial avess Samih Sawiris era gugent realisà a Flüelen. La resistenza era dentant gronda. Uss spera l'investider sin il project ad Isleten. E per far quai sto Isleten vegnir midà en ina zona turistica. Sche quai succeda vegn decidì a l’urna.