Cun il «European Green Capital Award» onurescha la cumissiun europeana citads che persequiteschan e realiseschan finamiras ambiziusas en politica persistenta. Tar l'annunzia per il premi na giaja quai betg be per il premi sco tal, mabain era per il precess, ha ditg il president da la regenza da Basilea, Beat Jans envers Radio SRF. Ins vul schanegiar resursas e proteger il clima. Ma ins vul era chaschunar in entusiassem sur ils cunfins da Basilea per pudair cuntinuar e far enavant cun la protecziun dal clima.

Victurs dal European Green Capital Award Avrir la box Serrar la box 2022: Grenoble 2021: Lathi 2020: Lissabon 2019: Oslo 2018: Nijmegen 2017: Essen 2016: Ljubljana 2015: Bristol 2014: Copenhagen 2013: Nantes 2012: Vitoria-Gasteiz 2011: Hamburg 2010: Stockholm

Las citads che s'annunzian per il premi ston preschentar projects per il futur en 12 tematicas ch'èn relevantas per la protecziun dal clima. Basilea vul investir dapli en la protecziun dal clima, di Beat Jans. La citad saja stada l’emprima citad svizra che ha proclamà il stadi d'urgenza dal clima e dapli il 2020 da quai ina cumissiun speziala dal Cussegl grond per la protecziun dal clima. Tiers vegn che Basilea ha confermà la via verda cun acceptar la lescha da CO2 il pli cler da tut la Svizra cun bunamain 67%

La protecziun dal clima saja sisum l'agenda da Basilea citad. Beat Jans è segir che gia be da s’annunziar per il premi haja in effect positiv. Uschia po quai era promover il turissem e l’economia sch’ins sa posiziunescha sco citad amiaivla. Ma oravant tut vul el che la debatta resta actuala.

Per l’annunzia ha la regenza dà liber 300’000 francs. Per l'entir project vegn quintà cun 5 milliuns francs per investir en mesiras per la protecziun dal clima. Il Cussegl grond vegn a decider il proxim onn davart la proposta.