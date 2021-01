Per sclerir identitad, naziunalitad ed il viadi da requirents d'asil duain ins pudair analisar en Svizra las datas da handys e laptops. Quai propona il Cussegl federal en ina revisiun da la lescha. Sche requirents d'asil na pon betg cumprovar lur identitad cun documents da legitimaziun duain las autoritads pudair far diever da lur dattas da telefonin e laptop. Il Cussegl federal sustegna uschia da principi il sboz da lescha che la Cumissiun d'instituziuns politicas dal Cussegl naziunal ha elavurà.

Project da pilot

Il secretariat dal stadi per migraziun ha dal november 2017 fin matg 2018 manà atras in project da pilot cun l'analisa da datas mobilas. En 15% han ins uschia chattà indicaziuns necessarias.

Violaziun sfera privata

En la consultaziun era la revisiun da la lescha dispitaivla. L'agid svizzer dals fugitivs e l'ovra d'agid per fugitivs ONU han critigà che la sfera privata tutgia tar il dretg uman. L'access a las datas mobilas saja perquai ina violaziun gravanta. Ins stoppia era sclerir sche la controllas da las datas dal handy saja insumma la dretga via per eruir l'identitad dals asilants.

