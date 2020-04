Las Pendicularas svizras vulan puspè prender si lur manaschi e quai parallel tar il traffic public, pia ils 11 da matg u il pli tard ils 8 da zercladur – quai cun resguardar las ordinaziuns da l'Uffizi federal da sanadad. La Federaziun da branscha da las pendicularas saja londervi dad elavurar in concept per la protecziun da la sanadad. Las mesiras duajan s'orientar a quellas dal traffic public, scrivan las Pendicularas svizras en ina communicaziun.

Els sajan persvas da pudair transportar ils giasts a moda segira en ils culms, vegn cità il directur ad interim la las pendicularas, Sepp Odermatt. Ultra da quai cuzzia in viadi cun pendiculara be paucas minutas, pia pli pauc ditg ch'ils blers viadis cun il traffic public.

Gia passa 300 milliuns francs perditas

Per las pendicularas e per l'entir turissem alpin saja enorm impurtant da pudair cumenzar cun la stagiun da stad, sche la situaziun da sanadad permettia quai, scrivan las pendicularas vinavant. Las consequenzas da las mesiras cunter il coronavirus sajan considerablas per las pendicularas. Passa 300 milliuns francs haja la branscha pers enfin la fin d'avrigl e 10'000 collavuraturs sajan pertutgads.