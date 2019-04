Atgnamain han els quintà cun perditas da var 23 milliuns francs. Sut il stritg fan els dentant in gudogn da bunamain 2,3 milliardas francs.

Ils chantuns èn sa sbagliads ferm cun far ils budgets per l'onn 2018. Quai mussa in'analisa da 24 chantuns da l'agentura da novitads SDA (ils chantuns Berna e Sursilvania n'han anc betg publitgà lur budgets).

Otg chantuns, tranter quels er il Grischun, avevan fatg quint cun in deficit, èn dentant tuttina en las cifras nairas. Las prognosas las pli falladas èn vegnidas dals chantuns Turitg, Genevra ed Argovia. Turitg ha fatg bunamain ina mesa milliarda dapli gudogn che budget, Genevra 400 milliuns ed Argovia 300 milliuns.

«Effect da banca naziunala»

Motiv principal per il gudogn aut sajan stadas las pli autas entradas d'impostas. Ils blers chantuns hajan budgetà fauss las parts da la taglia federala. Vinavant haja la Banca naziunala svizra pajà or dapli da ses gudogns als chantuns.

Il gudogn nizzegian ils chantuns mintgamai auter. Il chantun Grischun metta davart bler raps per la scol'auta a Cuira, Vad haja reservà 30 milliuns per in center da perscrutaziun dal cancer. Il chantun Lucerna quinta dad esser prest senza debits.

