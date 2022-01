La crisa dal clima saja er in privel per la sanadad publica

Ina «lecziun trista» da l’agir envers la pandemia saja, che da far ina politica prevesenta na saja betg la cumpetenza da coc dal Cussegl federal. Quai ha ditg il president da la Partida verda a chaschun da la radunanza da delegads virtuala. Ni tar la politica da corona ni tar auters dossiers. Enstagl d’esser proactiv e rumper la creschientscha exponenziala dals cas da corona cun prender baud mesiras, valia savens la devisa da spetgar. L’emprim observar – e pir lura agir, sche ospitals surchargiads e pressiun publica na lubeschian nagin’autra decisiun.

En vista ad undas da chalira, setgiras e la biodiversitad periclitada ha Balthasar Glättli manegià, che la crisa da clima e da la biodiversitad saja a lunga vista er ina vaira crisa da sanadad. Perquai dovria ils sforzs supplementars en favur da la natira.

Brüssel è stà in tema

La radunanza da delegads è er sa fatschentada cun la politica da l’Europa. Ils delegads han discutà ina resoluziun che pretenda dal Cussegl federal ina politica da l’Europa persistenta. Quel saja numnadamain fitg passiv en quest connex. La discussiun è stada animada, la finala han ils delegads tuttina approvà la resoluziun senza grondas midadas cun 134 cunter 3 vuschs, tar 5 abstenziuns.

Parolas per ils 13 da favrer

La decisiun la pli dispitaivla è stada quella davart scumandar experiments cun animals ed umans. Cun 94 cun 18 vuschs e 9 abstenziuns han las delegadas ed ils delegads dals Verds decidì la parola Na.

In cler Na hai dà per abolir taxas da bul. Mintgamai cusseglià Gea han ils Verds, per l’iniziativa per scumandar reclama da tubac e per il pachet da mesiras per las medias.