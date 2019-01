cuntegn

Svizra - In onn turbulent per l'agricultura

L’aura ha procurà per in onn 2018 extraordinari per l’agricultura. Bleras famiglias da pur hajan stuì lavurar dapli pervi da las temperaturas chaudas e la setgira, scriva l'agentura da novitads SDA. In sguard en il Grischun conferma quel facit.