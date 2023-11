Legenda: RTR

È l'iniziativa 200 francs bastan giud maisa?

L'iniziativa n'è betg giud maisa. La SRG SSR beneventa dentant la decisiun dal Cussegl federal da refusar ella. Ma la SRG SSR prenda er enconuschientscha da las mesiras proponidas cun gronds quitads. Quellas avessan inevitablamain consequenzas per l'offerta, per il persunal e per la structura da la SRG SSR.

Tge muntass la reducziun per la SRG SRR, stuessan tut las unitads d'interpresa spargnar?

La proposta dal Cussegl federal muntass var 170 milliuns francs main entradas, latiers anc 20 milliuns francs main entradas da reclomas, vul dir totalmain in minus da var 190 milliuns francs. Quai avess effects interns ma er externs, i dat secturs dependents da la SRG SSR sco il sectur da cultura, il sectur da sport, festivals da musica u er il film svizzer. Igl è d'evaluar da nov nua e co spargnar.

Tge vuless quai dir per RTR, dessi vinavant il Telesguard u las gratulaziuns?

Per vegnir uschè concret èsi anc memia baud. Ins sto analisar sco ch'ins pudess spargnar. Il Cussegl federal ha dentant ditg ch'i saja impurtant ch'i dettia vinavant in'offerta decentrala e cumplessiva en tut las quatter linguas. Las regiuns èn ina part ferma da RTR, nus savain tge èn las tematicas che occupan la glieud.