Per realisar l’iniziativa da tgira, approvada il november passà – vul il Cussegl federal l’emprim augmentar las stentas da furmaziun e scolaziun. La finala vai cunzunt per avair avunda persunal da tgira diplomà. Vitiers duain las persunas da tgira pudair metter a quint tschertas prestaziuns direct via l’assicuranza da malsauns. Quai ha il Cussegl federal decidì la mesemna.

Dar gas vul il Cussegl federal cunzunt per lantschar l’offensiva da furmaziun. El desista d’ina consultaziun – e lascha elavurar direct il Departament da l’intern in sboz da lescha ed in messadi.

Segunda etappa è pli cumplitgada

Dapli temp prevesa il Cussegl federal da procurar per bunas cundiziuns da lavur, che resguardan las pretensiuns da las lavurs da tgira. Tiers tutgan era pajas commensuradas. Per quests aspects èn ozendi en emprima lingia ils chantuns, las interpresas ed ulteriurs gremis responsabels. L’Uffizi federal da sanadad ha perquai l’incumbensa, da sclerir cun auters uffizis federals co proseguir.

Il suveran svizzer aveva approvà l’iniziativa da tgira la fin da november 2021 – cun 61 pertschient da las vuschs. Uschia han dapi il 1893 sulet sis iniziativas gì dapli success che l’iniziativa da tgira.