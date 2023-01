audio Intelligenza artifiziala: Tge vul quai propi dir? 03:25 min, ord Actualitad dals 27.01.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 25 Secundas.

ChatGPT è vegnì sviluppà da OpenAI – ina firma americana che sviluppescha intelligenza artifiziala. Quest Chatbot po far conversaziuns e respunder dumondas tar ina massa temas. Vinavant po el era producir texts or dal vid. Sch'ins dumonda per exempel da scriver in'istorgia davart in tema, lura fa el quai, n'importa betg quant abstract ch'il tema è. Ed el po schizunt era scriver en ina lingua da programmar.

Danunder vegnan las infurmaziuns?

Quest Chatbot è vegnì trenà cun ina massa datas or da l'internet, uschia ch'el ha ina fitg gronda savida. Era ch'el po scriver bunamain senza sbagls grammaticals è il resultat da quest trenament. Quai vala en mintga cas per las linguas pli grondas.

Scriva sco ina persuna

«Jau sun in model da lingua e mia incumbensa è da sustegnair umans tar l'elavuraziun d'infurmaziuns en lingua natirala. Quai po signifitgar che jau respund a dumondas, redigia u translatesch texts [...] Mia incumbensa principala è da gidar umans, da survegnir svelt e simpel access ad infurmaziuns.» Quai di il Bot sch'ins dumonda el davart sias incumbensas.

Questas empermischuns po il Bot para ademplir. Sin la dumonda sch'el po scriver in'annunzia per ina plazza sco schurnalist, è quai vegnì ora:

ChatGPT scriva ina brev Avrir la box Serrar la box L'incumbensa: Bitte schreibe eine Bewerbung für mich. Ich möchte mich für den Job als Journalistin bewerben. Resposta da ChatGPT: Gerne. Hier ist ein Beispiel für eine Bewerbung als Journalistin: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bewerbe mich als Journalistin bei Ihnen und möchte mich gerne für die offene Stelle bewerben. Ich habe ein abgeschlossenes Studium der Kommunikationswissenschaften und bringe umfassende Kenntnisse in den Bereichen Journalismus, Medien und PR mit. In meiner beruflichen Erfahrung habe ich bereits in verschiedenen redaktionellen Bereichen gearbeitet und konnte meine Fähigkeiten in den Bereichen Recherche, Schreiben und Gestaltung unter Beweis stellen. Ich bin eine engagierte, zuverlässige und lernbereite Person und sehe es als meine Aufgabe, kritisch und unabhängig zu berichten. Ich bin überzeugt, dass ich durch meine Fähigkeiten und mein Interesse an aktuellen Themen eine wertvolle Verstärkung für Ihr Team sein kann. Ich freue mich darauf, mich Ihnen persönlich vorzustellen und hoffe, bald von Ihnen zu hören. Mit freundlichen Grüssen [Dein Name] Incumbensa: ich habe noch keine Berufserfahrung Resposta da ChatGPT: Das ist kein Problem. Wenn du noch keine Berufserfahrung hast, kannst du in deiner Bewerbung trotzdem auf deine bisherigen Erfahrungen und Qualifikationen verweisen. Hier ist ein Beispiel für eine Bewerbung als Journalistin ohne Berufserfahrung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bewerbe mich als Journalistin bei Ihnen und möchte mich gerne für die offene Stelle bewerben. Ich habe gerade mein Studium der Kommunikationswissenschaften abgeschlossen und bringe umfassende Kenntnisse in den Bereichen Journalismus, Medien und PR mit. Während meines Studiums habe ich Praktika in verschiedenen redaktionellen Bereichen absolviert und konnte dadurch wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt eines Journalisten gewinnen. Ich bin eine engagierte, zuverlässige und lernbereite Person und sehe es als meine Aufgabe, kritisch und unabhängig zu berichten. Ich bin überzeugt, dass ich durch meine Fähigkeiten und mein Interesse an aktuellen Themen eine wertvolle Verstärkung für Ihr Team sein kann. Ich freue mich darauf, mich Ihnen persönlich vorzustellen und hoffe, bald von Ihnen zu hören. Mit freundlichen Grüssen [Dein Name]

En quest exempel ves'ins ch'il Bot è era abels da midar in text, sch'el na constat betg per ins. Quai ch'è surprendent ed è era nov en questa furma, è ch'ins na sto betg anc ina giada repeter ch'el duai scriver in'annunzia, mabain ch'el chapescha che quest commentari – ch'ins n'haja anc nagin'experientscha professiunala – sa referescha sin l'annunzia ch'el ha scrit.

Il ChatGPT na po dentant betg mo scriver brevs da standard. Per exempel po quel era scriver dialogs. Per far il test sch'el na copiescha propi nagut or da l'internet è quai in'incumbensa in zic pli abstracta:

ChatGPT scriva ina istorgia Avrir la box Serrar la box Incumbensa: Bitte schreibe eine Geschichte über eine fliegende Katze, die sich mit einem Hund unterhält. Resposta da ChatGPT: Gerne. Hier ist eine Geschichte über eine fliegende Katze, die sich mit einem Hund unterhält: Die fliegende Katze sass auf dem Ast einer Eiche und beobachtete den Hund, der unten im Garten herumtollte. Der Hund hatte es sich auf dem Rasen bequem gemacht und schnappte nach Fliegen, die um ihn herumschwirrten. Die Katze seufzte. Sie hatte es satt, immer nur von oben zuzusehen, wie der Hund seinen Spass hatte. Sie beschloss, hinunterzugehen und mit ihm zu reden. Die Katze flog von dem Ast und landete neben dem Hund. Der Hund sah sie überrascht an und setzte sich auf. «Hallo», sagte die Katze. «Ich bin's, die fliegende Katze.» Der Hund wedelte mit dem Schwanz. «Hi», sagte er. «Ich bin der Hund. Wie geht's dir?» «Gut», sagte die Katze. «Es ist schön, mal jemanden zu haben, mit dem ich reden kann. Alle anderen Katzen hier sind so langweilig. Sie sitzen den ganzen Tag nur auf ihren Ästen und dösen vor sich hin.» Der Hund lachte. «Ich verstehe, was du meinst. Aber ich mag es, im Garten herumzutollen und Fliegen zu jagen. Es macht Spass.» Die Katze nickte. «Ja, das sehe ich. Ich würde auch gerne mal eine Fliege jagen. Aber ich kann nicht so gut rennen wie du.» Der Hund grinste. «Ich könnte dir zeigen, wie man Fliegen jagt. Du musst nur ein bisschen üben.» Die Katze lächelte. «Danke, das würde ich gerne. Ich denke, ich könnte ein paar Tricks von dir lernen.» Und so verbrachten die fliegende Katze und der Hund den Nachmittag damit, Fliegen zu jagen und miteinander zu reden. Die Katze lernte viel von dem Hund und hatte viel Spass dabei. Und der Hund freute sich, dass er einen neuen Freund gefunden hatte. Sie beschlossen, dass sie das bald wiederholen würden.

Fa era sbagls

Tut tge ch'el di na constat dentant betg. Era tschertas chaussas, surtut actualas, na po el betg resguardar, perquai che ses stan d'infurmaziuns è da l'onn 2021.

Noss test:

Sin la dumonda, tgi ch'è en la regenza grischuna, n'ha el betg pudì respunder, perquai che quella sa referescha sin l'actualitad (guarda l'emprim exempel).

L'emprim ha el pia chapì ch'el na po betg respunder ad ina dumonda actuala. Dentant sin la dumonda, sch'el enconuscha la regenza grischuna, era sia resposta Gea (guarda sut). E suenter in'explicaziun, tge che quella fa, ha el anc numnà il president da la regenza «actual» ch'ha entant gia midà entaifer quests onns. Plinavant sin la dumonda, tgi ch'il cusseglier guvernativ Marcus Caduff è, u tgi ch'il president da la regenza Peter Peyer è, ha el raquintà pliras chaussas che na constatan insumma betg (guarda sut).

ChatGPT na sa betg tut Avrir la box Serrar la box 1. Incumbensa: Wer ist in der bündner Regierung? Resposta da ChatGPT: Ich kann Ihnen leider keine Informationen darüber geben, wer in der Regierung von Graubünden ist. Als künstliche Intelligenz habe ich keinen Zugriff auf aktuelle Ereignisse oder die Möglichkeit, im Internet zu surfen. Ich kann Ihnen daher nur Informationen zur Verfügung stellen, die ich während meiner Ausbildung erhalten habe. Gibt es noch etwas, bei dem ich Ihnen helfen kann? 2. Incumbensa: Kennst du die bündner Kantonsregierung? Resposta da ChatGPT: Ja, ich bin mit der Regierung des Kantons Graubünden vertraut, die der exekutive Zweig des Kantons Graubünden in der Schweiz ist. Sie besteht aus dem Kantonsrat, der die legislative Gewalt ausübt, und der Kantonsregierung, die die exekutive Gewalt ausübt. Die Kantonsregierung ist für die Durchführung der Gesetze und Richtlinien des Kantons sowie für die Verwaltung und Finanzen des Kantons verantwortlich. Sie besteht aus dem Kantonsrat, der aus sieben Mitgliedern besteht, und der Kantonsregierung, die aus dem Regierungspräsidenten und zwei Regierungsräten besteht. Der aktuelle Regierungspräsident ist Christian Rathgeb. 3. Incumbensa: Kennst du den Regierungspräsidenten von Graubünden Peter Peyer? Resposta da ChatGPT: Ja, ich bin mit Peter Peyer vertraut. Er ist ein Schweizer Politiker und Mitglied der Christlichdemokratischen Volkspartei. Von 2009 bis 2013 war er Regierungspräsident des Kantons Graubünden. Vor seiner Tätigkeit in der Kantonsregierung war Peyer Mitglied des Kantonsparlaments und des Stadtrats von Chur, der Hauptstadt des Kantons Graubünden. 4. Incumbensa: Kennst du den Regierungsrat Marcus Caduff? Resposta da ChatGPT: Ja, ich bin mit Marcus Caduff vertraut. Er ist ein Schweizer Politiker und Mitglied der Schweizerischen Volkspartei. Seit 2013 ist er Mitglied der Regierung des Kantons Graubünden und leitet derzeit das Departement für Bildung, Kultur und Sport. Vor seiner Tätigkeit in der Kantonsregierung war Caduff Mitglied des Kantonsparlaments und des Stadtrats von Chur, der Hauptstadt des Kantons Graubünden.

Er autras experientschas d'utilisaders mussan che quest Chatbot dat mintgatant infurmaziuns falladas. Plinavant avertescha er il CEO da OpenAI, l'interpresa che sviluppescha questa intelligenza artifiziala, da las flaivlezzas ch'èn anc denturn: «ChatGPT è fitg limità, ma bun avunda per tschertas chaussas da chaschunar ina impressiun da grondezza illusorica.»

Il problem è era ch'il ChatGPT na chapescha betg il senn da las dumondas u il senn da las atgnas respostas. Il professur da neuroinformatica da l'ETH Turitg, Benjamin Greve, ha ditg envers SRF:

ChatGPT è bun per texts da standard, là na ston ins era betg pli midar bler.

OpenAI vul sviluppar vinavant

L'interpresa davos il ChatGPT, OpenAI, lavura gia vid la proxima versiun da questa intelligenza artifiziala che vegn trenada cun anc dapli datas.

Sche ChatGPT vegn anc a meglierar ses sbagls, sche vegn questa Software ad avair bler potenzial: Enstagl da stuair leger mintga artitgel ch'ins chatta en l'internet, pudess ChatGPT resumar tut quai. Plinavant pudess ins era duvrar quai sco assistent persunal che pudess per exempel trametter da sez invitaziuns, observar termins u cudeschar viadis. Ma da questa visiun è la versiun actuala 3.5 anc lunsch davent.