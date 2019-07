La ministra da giustia vul laschar examinar, sch'ins duai adattar las capacitads dals centers d'asil. Ins examineschia schizunt, sch'ins possia eventualmain desister sin differents centers. Il Secretariat da stadi per la migraziun sclereschia gia dapi l'entschatta fanadur opziuns per optimar la situaziun, hai gì num sin dumonda da l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Sur dal agir concret duai la Cussegliera federala decider il settember. En mira èn tranter auter mesiras per accelerar las proceduras. Plinavant vegnia discutà differentas opziuns per megliurar las proceduras d'expulsiun e tge ch'ins duess far cun ils centers d'asil en il futur.

Pli paucs requirents – pli paucs centers, dentant...

En il mument posseda la Confederaziun en ils centers fix, sco er en ils albierts temporars radund 4000 letgs. La fin da zercladur eran sulettamain la mesadad dals letgs occupads. Ils plans actuals da la Confederaziun prevesan dentant d'augmentar las capacitads sin 5000 letgs. Quai tranter auter er pervia da la nova procedura d'asil.

Pervia ch'il dumber da requirents d'asil è sa reducì ils ultims mais han gia plirs chantuns serrà differents centers. Er il Grischun aveva serrà ils ultims onns differents centers d'asil.

