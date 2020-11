Sch'il Forum mundial d'economia è il matg da l'onn che vegn en la regiun da Lucerna, n'è anc betg cler. La Svizra saja da principi il lieu nua ch'il WEF 2021 vegniss organisà. La situaziun da corona saja però displaschaivlamain intscherta en Svizra. Quai ha ditg il fundatur dal WEF Klaus Schwab en in'intervista cun las gasettas da CH-Media. Ils organisaturs vegnian cuntinuadamain ad observar la situaziun e lura a decider definitivamain.

Excluder «superspreader event»

L'inscunter cun politichers e persunas da l'economia da tut il mund possia be vegnir organisada sche la segirtad e la sanadad per participants e la populaziun saja garantida. I stoppia vegnir exclus ch'il WEF daventia ina uschenumnà «superspreader event». In tal schabetg avess consequenzas per il WEF da las qualas l'organisaziun na sa revegniss betg pli.

Il Forum mundial d'economia 2021 è previs, enstagl sco ordinari il schaner a Tavau, il matg en la Svizra Centrala.

