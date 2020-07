L'aura fin il 1. d'avust

La Confederaziun admonescha dad in’unda da chalira en Svizra cun temperaturas fin 38 grads. Quai rapporta l’agentura da novitads SDA. Pertutgads da la gronda chalira èn fin la sonda saira il sid da las Alps, il Vallais e la regiun enturn Genevra. Per intginas persunas pudess la chalira esser in ristg per lur sanadad.