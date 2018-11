Er sche las notgs èn vegnidas pli che dubel uschè cleras ch’avant 20 onns na vul il Cussegl federal betg adattar las leschas per proteger ils animals. Quai rapporta l’agentura da novitads svizra SDA.

ina charta da l'organisaziun Dark-Sky Switzerland mussa che las glischs enturn ed enturn bastan per far straglischar la notg er là nua ch'i na dat betg glischs.

En Svizra datti bler dapli glisch ch'anc avant 20 onns – u en pleds tecnics «las emissiuns da glisch» sajan pli che sa dublegiadas ils ultims 20 onns, rapporta la SDA, citond in rapport dal Cussegl federal.

Quest plus da glisch è in minus per ils animals

Diversas examinaziuns scientificas vegnan a la conclusiun, che la surabundanza da glisch artifiziala è in grond privel, gea, schizunt in privel mortal per diversas spezias dad utschels ed insects.

Perquai hajan las emissiuns da glisch da vegnir restrenschidas – e quai per tant sco che la tecnica ed il manaschi possian far quai per ch'i saja economicamain anc supportabel.

Far quai che va gia uss – dentant betg dapli

Tuttina vegn il Cussegl federal en ses rapport a la conclusiun, ch'i na saja betg da midar las leschas per proteger la varietad da las spezias ed ils spazis da viver. Spezias e spazis sajan gia protegids suffizientamain tras las leschas actualas. Quai scriva il Cussegl federal e desista perquai da cumplettar l'ordinaziun davart la protecziun da natira e da la patria.

