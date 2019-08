Il survegliader dals pretschs è sa cunvegnì cun la Posta rabats per clients privats. Quai rabat munta tut tenor paisa dal pachet tranter 1,50 e 3,00 francs. Ils rabats valan davent dal 2020. Far e pajar las etichettas per ils pachets ston ils clients sin la pagina d'internet da la Posta. Sco alternativa pon els era nizzegiar in automat myPost 24.

A chasa u tar myPost 24

Clientas e clients ston s'annunziar sin la pagina d'internet da la Posta, crear etichettas, pajar e squitschar ora sin palpiri normal. Silsuenter tagliar ora quellas etichettas e tatgar sin il pac. Quest pacs pon ins spedir tar mintga uffizi postal u consegnar tar in'agentura. Sco alternativa pon ins era far diever d'in automat da myPost 24.

