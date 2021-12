L'abus sexual en la baselgia catolica svizra duai vegnir elavurà scientificamain. Sco emprim pass è previs in studi per sclerir las cundiziuns da rom – per elavurar ils abus sexuals dapi la mesadad dal tschientaner passà. Perquai han la Conferenza dals uvestgs svizzers, da l’Uniun dals urdens catolics en Svizra e da la Conferenza centrala catolica romana da la Svizra signà in contract cun l’Universitad da Turitg.

Questa incumbensa saja in’impurtanta etappa sin la via per elavurar la tematica, hai num en la communicaziun. Nundumbraivlas persunas hajan patì fitg en connex cun ils abus sexuals en il conturn da la baselgia catolica romana. Ina tala elavuraziun scientifica sajan ins en emprima lingia culpant a las unfrendas. Era per trair las dretgas consequenzas per il futur.

Studi scientific/istoric

Tgi che zuppenta u taschenta abus sexual sa fa culpabel. Quai ha l'uvestg da Cuira, Joseph Bonnemain ditg en connex cun il studi scientific/istoric da l'abus sexual aifer la baselgia catolica svizra.

Joseph Bonnemain è persuenter che tut vegni mess sin maisa. El saja cunscients ch'el sez saja stà responsabel ils davos 40 onns per l'archiv secret a Cuira e ch'era el haja forsa betg adina agì correct. Tenor el èn tut ils uvestgieus e tut las cuminanzas d'in urden en Svizra obligads dad arver lur archivs.