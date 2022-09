Cun ina reserva d'aua vul il Cussegl federal segirar il provediment electric en fasas criticas. Oz ha el mess en vigur in'ordinaziun. Il proxim pass è che ils gestiunaris d'ovras idraulicas offreschan a la Confederaziun in tschert pretsch per retegnair l'aua.

00:52 video Simonetta Sommaruga davart la finamira Or da News-Clip dals 07.09.2022. laschar ir. Durada: 52 Secundas.

Tgi che survegn l'incumbensa ha da retegnair ina tscherta quantitad a partir dal 1. da december fin ils 15 da matg. Tar stretgas en il provediment dastga la reserva vegnida duvrada. Per l'energia ch'ins gudogna ord las reservas vala in scumond d'exportar.

La cumissiun federala d'energia (ElCom) vul retegnair reservas per var 500 uras gigawatt. Quai possia tanscher per 24 dis, per cas ch'ina ovra atomara croda or 21 dis. Plinavant planisescha la Confederaziun cun ovras d'electricitad da reserva che brischan ieli per segirar il provediment d'energia. Sco per las reservas d'aua per l'electricitad han ils consuments ed las consumentas er da pajar per questa mesira.

Per ina reserva da 500 uras gigawatt per quest'enviern vegn quintà cun custs da 650 fin 750 milliuns francs. Cun quai creschan ils custs per in'ura kilowatt per 1,2 raps. Mardi ha l'ElCom gia annunzià ch'ils custs d'energia creschan en Svizra per 5,8 raps pro ura kilowatt en media.