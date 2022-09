La cumissiun per l'electricitad ha publitgà ils pretschs d'energia per l'onn 2023. Tenor lur calculaziuns vegn il current electric en media per 27% pli char – en il Grischun per 28%. Las differenzas localas pon dentant esser fitg grondas.

Per ina chasada tipica quinta la cumissiun per l'electricitad (ElCom) cun in pretsch da 26,95 raps pro ura kilowatt. Quai correspunda ad in augment da var 5,77 raps pro ura kilowatt. Tenor la calculaziun da l'ElCom muntass quai, che la chasada stuess pajar per l'entir onn 1'215 francs, u 261 francs dapli che l'onn avant.

Augment er en il Grischun

En Grischun custa il pretschs en media per 28%. In'ura kilowatt vegn a custar l'onn che vegn en media 27,56 raps – var 6 raps dapli che quest onn. Ils pretschs varieschan ferm tenor vischnanca. Uschia datti vischnancas, nua ch'il pretsch resta constant – per exempel Brusio u Val S. Pieder. En auters lieus pudess il pretsch per in dachasa bunamain sa redublar.

audio Survista da las midadas en il Grischun 04:13 min, ord Actualitad dals 06.09.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 13 Secundas.

Motiv principal per las differenzas saja surtut las differenzas tar l'acquistaziun da l'energia. Plinavant dependia quant bler ch'ina vischnanca producescha sez. Sco che l'ElCom scriva, creschian ils pretschs en singuls lieus en Svizra per il traidubel.

Las cifras en detagl Avrir la box Serrar la box Legenda: MAD La survista detagliada dals pretschs d'energia ha la ElCom publitgà sin www.strompreis.elcom.admin.ch. Sin quella pagina pon ins filtrar tenor vischnanca, quant current electric ch'ins dovra e tenor purschider.

Il pretsch per electricitad sa cumpona da pliras parts: ils custs per utilisar la rait, las tariffas d'energia sco er taxas. Proxim onn èn surtut las tariffas d'energia pli aut (+64% / kWh). Dentant er ils custs per taxas (+11%) ed ils custs per utilisar la rait (+7%) èn creschidas.

audio Co sa cumpona il pretsch d'energia? 03:04 min, ord Actualitad dals 06.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 4 Secundas.

Il motiv per ils pretschs creschids sajan las tariffas autas sin il martgà grond. Quels pretschs sajan gia la fin da l'onn passà creschids fermamain sco consequenza da pretschs auts per carburant e CO2. Plinavant pegiurescha la guerra en l'Ucraina e la setgira la situaziun.

Pretschs restan auts

Ch’ils pretschs per l’electricitad vegnian a crudar puspè sin il nivel bass sco avant in onn na saja betg realistic. Quai di Andreas Beer da l’interpresa Alevar che cusseglia interpraisas en il sectur da l’electricitad. L’energia stoppia custar dapli, cunzunt sche nus veglian ir en direcziun dad in mund pli ecologic e spargnus.

Ils proxims onns vegnian prendidas da la rait ovras che produceschian a moda bunmartgà electricitad. Quellas produceschan dentant in grond sbuf da gas serra sco las ovras da cotgla ni rument radioactiv sco las ovras atomaras. Il pli impurtant è tenor Beer da spargnar energia ed electricitad. Betg mo per schanegiar l’atgna bursa, mabain era per pussibilitar la transfurmaziun da l’entir provediment d’electricitad en Svizra.