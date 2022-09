La Confederaziun ha approvà in fond d'urgenza per il provedider d'energia Axpo. L'Axpo survegn in limit da credit da 4 milliardas francs.

Cun il credit vul il Cussegl federal evitar che l'Axpo survegn problems da liquiditad pervi dals pli auts pretschs d'energia sin il martgà. Quai pudess metter en privel il provediment d'energia en Svizra, scriva il Cussegl federal. Il limit dal credit è subordinà a finanziaziuns ch'èn gia en funcziun e na pretenda nagina prestaziun da garanzia. Actualmain ha l'Axpo ina liquiditad da 2 milliardas francs - fin uss n'ha l'Axpo betg duvrà ils daners da la Confederaziun.

audio Adrian Camartin declera la decisiun dal Cussegl federal 06:01 min, ord Actualitad dals 06.09.2022. laschar ir. Durada: 6 minutas 1 Secunda.

«Relevant per il sistem»

Sco che la ministra d'energia, Simonetta Sommaruga, ha ditg avant las medias, saja l'Axpo ina firma relevanta per il sistem. Ella appartegna per 100% als chantuns da la Svizra dal nordost ed a lur ovras electricas. Sche quella firma na fiss betg pli liquida, saja il provediment d'energia en privel.

01:03 video Sommaruga: «Nus vulain garantir il provediment» Or da News-Clip dals 06.09.2022. laschar ir. Durada: 1 minuta 3 Secundas.

La decisiun dal Cussegl federal sa basa sin dretg d'urgenza. Las modalitads per il fond d'urgenza per l'Axpo sa basa sin la lescha federala per agid finanzial subsidiar per fatschentas d'energia. Quella lescha vala sco urgenta, n'è dentant anc betg discsutada a fin en il parlament. Il Cussegl dals chantuns ha discutà la stad passada davart la lescha, il Cussegl naziunala vegn a debattar en la sessiun d'atun.

Cundiziuns strictas

Il credit è lià vi da cundiziuns strictas: Uschè prest che l'Axpo survegn daners da la Confederaziun, vala per ella in scumond da pajar or dividendas. Plinavant na po la firma betg far restructuraziuns che periclitassan che l'Axpo po pajar enavos ils daners.

La ministra d'energia Simonetta Sommaruga ha cumpareglià il fond d'urgenza da quatter milliardas per l'Axpo cun las intervenziuns dal stadi durant la crisa da finanzas. Sco da lezzas uras, dovria en avegnir er en il sectur d'energia dapli transparenza. En emprima lingia giaja per evitar in incendi sur l'entira surfatscha e quai cun tutta forza. A media vista stoppia vegnir discutà davart dapli regulaziuns per che las interpresas hajan avunda agens meds.

audio Ils arguments da Simonetta Sommaruga 02:46 min, ord Actualitad dals 06.09.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 46 Secundas.

Reacziuns da la branscha

Il concern Axpo beneventa ch'il Cussegl federal ha activà il fond d'urgenza. Quel saja in signal impurtant vers il martgads che creeschia confidenza. Tenor ina communicaziun ha l'Axpo dumandà la Confederaziun ils 2 da settember per in credit da fin 4 milliardas francs. Ils 5 da settember han il Cussegl federal e la delegaziun da finanzas lura approvà quel. Tenor il CEO da l'Axpo, Christoph Brand, veglia la firma garantir il provediment d'energia er en cas da novas turbulenzas sin il martgà d'energia. Fin ussa n'ha l’Axpo anc betg duvrà ils daners dal credit. L'interpresa haja anc reservas da liquiditad da 2 milliardas francs.

Er il segund grond concern d'energia svizzer Alpiq è cuntent e veglia far tut per betg duvrar agid da la Confederaziun scriva la gruppa.

Il concern d'energia bernais BKW percunter è da l'avis ch'in fond d'urgenza na saja betg il dretg med. La BKW na vegnia betg a duvrar agid statal.