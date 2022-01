Suenter che pliras firmas a l'exteriur han introducì l'emna da lavur da quatter dis – datti uss er emprimas firmas pitschnas en Svizra che lavuran be pli quatter enstagl da tschintg dis, e quai per la medema paja. Uschia rapporta la «NZZ am Sonntag». Quai plaschia a collavuraturas ed a collavuraturs, e la clientella n'haja nagins problems cun il venderdi liber. Cun il model da quatter dis sa reduceschia bain la svieuta, dentant betg per 20 pertschient.

Per firmas grondas fiss midada pli cumplexa

Per manaschis pli gronds saja la midada da tschintg sin quatter dis però pli cumplexa, di ina professura per la psicologia da lavur da la ETH da Turitg. En la concurrenza per las meglras forzas da lavur possia ina tala regulaziun bain purtar avantatgs, la concentraziun possia però er effectuar dapli stress e sururas. Ils sindicats beneventan l'emna da lavur pli curta – l'uniun dals patruns perencunter ha dubis, vul però persequitar il svilup.