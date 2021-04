Keller-Sutter pledescha per in Gea a la lescha

La cussegliera federala, Karin Keller-Sutter, ha preschentà il mardi davant las medias a berna ils arguments per la lescha anti-terror. La Svizra na saja betg l'unic pajais che prendia talas mesiras polizialas preventivas per cumbatter il terrorissem. Blers auters pajais europeics giajan sumegliantas vias. I saja impurtant che la polizia possia intervegnir a temp er tar hooliganissem u tar violenza a chasa per impedir delicts, hai gì num a la conferenza da medias.

Il suveran svizzer decida ils 13 da zercladur a l'urna davart la lescha anti-terror. Dasper il plan d'acziun naziunal per impedir e cumbatter la radicalisaziun e l'extremissem criminal e las mesiras ch'èn vegnidas integradas dacurt en il dretg penal duai la polizia cun questa lescha federala survegnir l'autoritad necessaria per cumbatter e prevegnir attatgas terroristicas.

La lescha anti-terror prevesa per exempel per persunas suspectadas in obligatori da sa participar ad in discurs, in obligatori da s'annunziar sin in post da polizia, scumonds da contact cun gruppas radicalisadas, scumonds da sortir dal pajais sco er arrest da chasa. Per l'ultim dovri dentant in'ordinaziun giudiziala.