Er il Cussegl dals chantuns è sco gia il Cussegl naziunal per ina clausula da direzza.

En tut ils puncts n'èn n'èn las duas chombras parlamentaras dentant anc betg perina.

La lescha va uss enavos en il Cussegl naziunal.

Cun 33 cunter 1 vusch ha il Cussegl dals chantuns da principi approvà la nova lescha da Covid-19. Uschia datti da nov ina clausula per cas da direzza per interpresas durant la crisa da corona. Quella aveva il Cussegl naziunal proponì la mesemna.

Il Cussegl federal duai cun quella clausula pudair gidar er a quellas interpresas che na profitan betg d'ina soluziun da branscha. Premis che las interpresas eran finanzialmain saunas avant la crisa da corona. Il parlament pensa qua surtut vi da las branschas d'events e da viadis sco er als commerziants da fiera.

Anc betg perina en tut ils puncts

Anc betg perina n’èn las duas chombras en connex cun l’agid per la cultura. Cuntrari al Cussegl naziunal na vul il Cussegl dals chantuns betg augmentar il sustegn da 80 sin 100 milliuns francs. Er cun la proposta dal Cussegl naziunal da schlargiar il sustegn per persunas cun gudogn independent, na va il Cussegl dals chantuns betg d'accord.

Ultra da quai pretenda la Chombra pitschna da nov in passus per cunfinaris. Tenor quella sto il Cussegl federal prender las mesiras necessarias per garantir la libertad da viagiar a cunfinaris e cunfinarias sco er a persunas che abitan al cunfin ed han ina stretga colliaziun cun la regiun da cunfin.

La lescha sto uss anc ina giada vegnir tractada en il Cussegl naziunal. La finamira è da reglar il sboz durant questa sessiun d’atun.