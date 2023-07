Al cumenzament d’ina prova genetica per evaluar la DNA d’in luf stat la tschertga da material genetic da quel. Quai po esser pel, pelegna, spida, urin u excrements.

Emprim pass è impurtant per il success

La gronda part da las provas per analisar la DNA vegn rimnada dals guardiaselvaschina. Damai ch’il material che vegn duvrà per las analisas è suttapost a las influenzas da la natira, èsi necessari che quel vegn rimnà e conservà uschè svelt sco pussaivel. Suenter ch’il material è segirà vegn quel tramess a la KORA.

audio Rimnar excrements cun la guardiaselvaschina 02:43 min, ord Actualitad dals 27.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 43 Secundas.

Emprima selecziun

Tge rolla gioga la KORA? Avrir la box Serrar la box La KORA è ina fundaziun che intercurescha animals gronds da rapina en Svizra. La finamira d'ella è ina convivenza d'animals da rapina ed umans. Ils pli gronds donaturs da la KORA èn ils chantuns e l'Uffizi federal per l'ambient. Las trais incumbensas da la KORA èn: Scienza

Monitoring

Infurmaziun dal public

La KORA selecziunescha las provas sin qualitad e prioritad. Mintga prova vegn registrada en in register da datas. En emprima prioritad vegnan provas tramessas a Losanna en il labor, nua ch’i va per l'analisa da lufs problematics nua ch’ils chantuns spetgan sin lubientschas da sajettar lufs che fan problems. Betg prescha fan provas da lufs nua ch’i va sulet per constatar tge luf ch'è nua, cunzunt sche quel fa nagins problems.

audio KORA decida tge provas che vegnan examinadas 04:39 min, ord Actualitad dals 27.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 39 Secundas.

Legenda: Tut las analisas geneticas en connex cun il luf da l'ultim onn (dals 26-06-2022 fin ca. mars 2023). KORA

A Losanna ha il biolog tessinais sviluppà vinavant durant ils ultims 20 onns las metodas per chattar la DNA dal luf. Cumenzà ha el cun in pèr paucas provas. Entant po ses labor far maximalmain 2'000 provas l’onn. A disposiziun stattan dapi quest on 300’000 francs da la Confederaziun.

audio Labor a Losanna analisescha las provas 03:26 min, ord Actualitad dals 27.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 26 Secundas.

Success betg garantì

La pli gronda sfida per la lavur da Fumagalli è la qualitad da las provas che la guardiaselvaschina trametta or dals chantuns. En las provas ch'arrivan cun la posta èn cacs, pisch, pail u spida che lufs relaschan tar stgarps. D’extrair DNA or da questas provas betg invasivas saja pli cumplex che tar provas directas da sang u pel.

Nossa quota da success è mo tar 50% fin 60%.

En in emprim pass vegn sclerì sch'il material è d'in luf. Quai gartegia tenor Luca Fumagalli adina. En in segund pass vegn lura eruì il singul luf. Quai però saja pli difficil.

Sche Fumagalli chatta in profil da DNA dal luf, cumpareglia el quel cun sia banca da datas. Sch’el na chatta là betg il medem profil, sa el ch'in nov luf è en gir en Svizra. Il luf survegn in bustab, M per mastgel, F per ina femna. E lura in numer, M312 u F98 per exempel.

Grazia a nossa lavur san ins nua ch'ils lufs èn, sch’i dat novs trieps e tge ch'els fan.

Central èn las datas era sch'il luf stgarpa animals da niz. Las analisas da Losanna pon decider davart vita u mort d’in luf en Grischun. Luca Fumagalli na pensa betg vi da tals scenaris. El survegn provas anonimas. El emprova er dad ignorar las discussiuns politicas.

Jau sper che nossa lavur scientifica gida ad objectivar las debattas, ma jau n'hai betg influenza sin quai che la politica fa cun nossas datas.

En il labor spezialisà vul el vinavant furnir datas. In bel di però veglia el bandunar ses biro, quai per vesair era ina giada in dretg luf, in cun pel ed ossa.

Tge portan questas analisas al chantun?

Tenor Arno Puorger da lUffizi da chatscha e pestga sajan questas datas impurtantas per vesair tge lufs u tge trieps che sajan problematics e tgenins betg.

En in exempel declera Puorger ch'igl ha dà l'onn passà in triep en la regiun dal Scanvetg ed ins na saveva betg sche quai è in triep ch'è vegnì vitiers en il Grischun Central u sche quai è il triep che viva en il Partenz. Cun l'analisa da DNA han ins lura pudì dir che quai saja quel dal Grischun Central. Quai saja impurtant per savair sch'ins veglia ina giada sajettar lufs.

02:18 video Tge portan las analisas da DNA dals lufs al chantun? Arno Puorger declera Or da Telesguard dals 26.06.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 18 Secundas.