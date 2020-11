Dal schaner fin il settember ha la Posta svizra fatg quest onn in gudogn da 136 milliuns francs. Quai èn 127 milliuns pli pauc ch'ils emprims trais quartals da l'onn passà. In motiv per la reducziun marcanta saja la pandemia da corona, communitgescha la Posta. Las fatschentas al spurtegl sajan sa sminuidas ed er la quantitad da brevs.

Il grond augment da pachets n'hajan betg pudì cumpensar ils effects negativs, uschia la Posta. Pervi dal grond dumber da pachets ha la Posta stgaffì dapi l'entschatta da l'onn 400 plazzas novas.

Per dumagnar la massa da pachets, ha la posta avert l'entschatta dal mais november in nov center da pachets a Vaz Sut.