Igl è stà in grev Son Silvester per bars e clubs svizzers: Da las svieutas da record dals anteriurs onns han els stuì desister. Ils manaschis, ch'han organisà festas da Son Silvester, sajan dentant da principi cuntents. Quai ha ditg il pledader da la cumissiun da bars e clubs svizra.

Normalmain fan las bars ed ils clubs ina gronda part da lur svieuta annuala (fin 40%) durant ils mais da november e december. Quest onn hajan els fatg 50% fin 60% pli pauc svieuta en quest temp, che uschiglio.

Temp da spetga

Pervia da las mesiras da corona saja per part vegnì tar lungas colonnas da spetga. Per pudair entrar han ils giasts stuì esser virolads u guarids ed ultra da quai anc testads. Intgins organisaturs hajan pervia da las controllas desistì dad organisar ina party, in concert u insatge sumegliant. Las occurrenzas che hajan gì lieu sajan stadas visitadas relativ bain.