Fin dacurt haja la Svizra temì, ch’i dettia ina scufla immobigliara. Uss però è la mancanza al martgà d’abitaziuns acuta – uschia ina retschertga da la firma d’immobiglias Wüest Partner per incumbensa da la «NZZ am Sonntag».

audio Per tadlar: curt e cumpact 01:13 min, ord RTR Audio dals 26.02.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 13 Secundas.

Mancanza acuta

Pervi dal trend d’abitaziuns pli pitschnas e l’immigraziun crescha la Svizra mintg’onn per radund 55’000 chasadas. Il medem mument vegn construì relativamain pauc. Las dumondas da construcziun sajan uschè bassas sco dapi 25 onns betg pli. Perquai prognostitgescha Wüest Partner ch'i dettia en Svizra fin il 2026 radund 51'000 abitaziuns memia pauc – circa uschè bleras abitaziuns sco ch'i dat en la cità da Lucerna. Uschia smanatscha a la Svizra la pli gronda mancanza da spazi da viver dapi passa 30 onns. Nov saja ch’i dettia er sin il pajais e betg be en las citads massa paucas abitaziuns. Surtut pertutgads èn lieus turistics. In consequenza s'augmentan ils custs d’abitar vinavant per locataris e locatarias.