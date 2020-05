L'applicaziun da contact tracing che l'ETH da Losanna ha sviluppà per la Svizra va oz en la fasa da pilot. A chaschun da quai è vegnì infurmà oz a Berna davart l'app, co ella funcziuna e tge ch'è insumma pussaivel. L'epidemiolog Marcel Salathé ha quietà pervi dals quitads da protecziun da datas.

Il pli impurtant en curt:

Las datas che l'app da contact tracing dovra, vegnan arcunadas a moda decentrala, quai vul dir sulet sin il telefonin sez.

Google ed Apple han sviluppà la colliaziun tecnica per IOS ed Android, che pussibilitescha la decentralisaziun da quellas datas. La Svizra è l'emprim pajais che fa quai sin questa moda e maniera.

Be las autoritads uffizialas da sanadad dals pajais pon far diever da questa tecnologia.

Per l'app ston ins activar il bluetooth. Quel enconuscha lura auters telefonins che han er l'app ed èn datiers dad ins. Ella n'è dentant betg abla d'arcunar la posiziun sur GPS.

La fasa da pilot da l'app ha cumenzà oz a bun'ura.

Tar il studi da sotomo, ch'ins ha fatg per sentir il puls tar la populaziun, han ins constatà che la populaziun fa quitads davart la protecziun da datas. Sco Marcel Salathé, epidemiolog da l'ETH Losanna ha accentuà saja il concept d'arcunar las datas a moda decentrala stà a partir da l'entschatta fitg impurtant. Las datas dals singuls utilisaders da l'app na pon betg vegnir clamadas giu simplamain uschia. Ma per cuntanscher quai haja duvrà intginas contractivas. Pir cura che Google ed Apple èn stads pronts da sa gidar èsi vegnì pussaivel da stgaffir la pussaivladad d'arcunar las datas a moda decentrala. Plinavant pon be las autoritads uffizialas da sanadad dals pajais far diever da questa colliaziun tecnica che Google ed Apple han stgaffì.

App funcziuna cun bluetooth betg sur GPS

L'applicaziun funcziuna sur bluetooth. Ella na rimna naginas datas da GPS e na po gnanc far quai. Google ed Apple han installà ina funcziun che procura che talas apps da contact tracing, na pon betg avair activ questa funcziun.

Perquai che l'app funcziuna dentant cun bluetooth na po quella betg mesirar exact la distanza da dus meters. Dentant saja tenor Salathé er pli impurtant che l'app enconuschia ils auters apparats che han si l'app e che las chadainas d'infecziun pon uschia vegnir interruttas.

59% dals Svizzers installassan l'app

Kim Sang-Il, il manader per transfurmaziun digitala en l'Uffizi federal da sanadad ha declerà che 59% dals Svizzers e las Svizras fissan prontas d'installar ina tala app da contact tracing. Quai mussia in'enquista da Sotomo nua che 2'819 persunas sajan sa participadas. La raschun ch'ils pli blers hajan numnà, saja ch'els u ellas veglian contribuir insatge per franar la derasaziun dal coronavirus.

Quitads haja sur tut dà pervi da la tema ch'ins pudess vegnir discriminà sch'ins n'haja lura betg l'app. Che ustarias pudessan per exempel scumandar ad insatgi d'entrar sch'els n'hajan betg l'app. Perquai hajan ins inclus ina clausula ch'i na po betg vegnir discriminà en la lescha ch'è deliberada per mauns dal parlament.

La fasa da pilot ha cumenzà

Sco Kim ha declerà duai l'applicaziun esser in supplement tar il contact tracing classic, na remplazza dentant betg quel. Kim ha er accentuà ch'i saja voluntari d'installar l'applicaziun. Plinavant saja er pussaivel da deactivar l'app.

En il focus tar la fasa da pilot stettian sur tut gruppas che s'inscuntran en il mintgadi, sco per exempel a la plazza da lavur, ha declerà Salathé.

Persunas che lavuran in cun l'auter u militars ch'èn per exempel en la medem'unitad.

Che persunas singulas fan part da la fasa da pilot fetschia pauc senn, perquai che quels han lura strusch contact in cun l'auter. Finamira saja il mument da chattar problems tecnics u problems tar il diever e da sragischar quels. Il BAG ha er envidà la cuminanza da hackers d'examinar da radent l'app per chattar flaivlezzas ed uschia augmentar la segirezza.