Tgi che cumpra en il futur products da latg, vegn bainbaud confruntà cun in nov label: Ils producents da latg han lantschà oz cun «swissmilk green» in nov standard per latg svizzer persistent. Quai scriva l'agentura da novitads SDA.

Ademplir 12 pretensiuns per survegnir il label

Per ch'els possian numnar lur latg «swissmilk green», ston ils producents da latg ademplir 12 pretensiuns. Tranter auter sa participar a programs per il bainstar dals animals u resguardar la cumposiziun dal pavel en connex cun la biodiversitad.

Uschia veglia l'uniun accentuar la qualitad dal latg svizzer, scriva ella en sia communicaziun.

Pauc gust dal latg verd

A la directura da la protecziun da consuments svizra Sara Stalder na para il latg verd betg da far tant gust: Il label empermettia a las consumentas ed als consuments ina plivalur ch'i na dettia betg, di ella envers RTR.

L'idea d'in standard per la branscha da latg saja bain in pass en la dretga direcziun. Ils standards duessan lura dentant esser pli ambiziunads. Quai crititgescha era il WWF Svizra.

