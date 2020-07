Dapi l’emna passada vala in obligatori da purtar mascras en in traffic public. Questas expensas supplementaras pudessan esser in problem per persunas ch’èn en las stretgas. Perquai pretendan adina dapli politichers mascras gratuitas per persunas cun in budget pitschen.

Il president da la Conferenza svizra da las directuras ed ils directurs chantunals da sanadad, il cusseglier guvernativ basilais Lukas Engelberger examineschia da reparter mascras gratuitas en ses chantun. Quai ha el ditg envers SRF. Che quai saja necessari per franar il coronavirus, manegia er la cussegliera guvernativa dal chantun Giura, Nathalie Barthoulot.