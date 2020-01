Il concern da medias Ringier fa puspè part da l’Associaziun svizra da medias. Avant quatter onns aveva Ringier bandunà la federaziun pervia da charplina. En il futur veglian ins uss puspè concentrar las forzas, ha ditg il schef dal concern da Ringier, Marc Walder, la mesemna a chaschun da la dieta da Trais Retgs da l'associaziun a Turitg.

Raschun per quest pass pudess esser stada l'allianza digitala da las medias svizras. Cun quella vul la branscha far cuminaivlamain frunt als concerns internaziunals Google, Facebook ed Amazon, quai sin il martgà da reclama.

Il 2015 aveva Ringier bandunà l’Associaziun svizra da medias. Motiv per la dispita era l’allianza da reclama Admeira, tranter Ringier, la SRG e la Swisscom. L’Associaziun da medias aveva da lez temp pretendì in scumond da reclama per la SRG.

