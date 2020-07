En Svizra duai dar in obligatori general da purtar mascrinas. Quai ha ditg Rudolf Hauri, il president da l’Uniun svizra dals medis chantunals envers Radio SRF. Vul dir er en lieus publics, ustarias u en butias.

Ils ultims dis è il dumber d'infecziuns novas puspè s'augmentà successivamain. Perquai ha il Cussegl federal ordinà in obligatori da purtar mascrinas en il traffic public. Quel vala a partir da glindesdi.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Traffic public Obligatori da mascras a partir da glindesdi 01.07.2020 Mit video

BAG annunzia 116 novs cas

En Svizra ed il Principadi da Liechtenstein èn vegnids registrads da mesemna sin gievgia 116 novas infecziuns dal coronavirus. Quai communitgescha l'Uffizi federal da sanadad. La mesemna aveva l'uffizi annunzià 137 novs cas ed il mardi 62. En il Grischun datti actualmain 7 cas activs, vitiers èn 71 persunas en quarantina.

Danovamain in record tar las novas infecziuns nodan ils Stadis Unids: Per l'emprima giada dapi che la pandemia è rutta or, datti en il pajais passa 50'000 infecziuns entaifer in di.