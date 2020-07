A partir da glindesdi vala in obligatori da mascras en il traffic public.

1 milliarda daivets per l'onn proxim en il preventiv.

Co bajegiar giu ils daivets da la pandemia da corona, vul il Cussegl federal decider la fin da quest onn.

SBB duai vegnir sustegnida tar problems da liquiditad.

Lavur curta po vegnir retratga per fin a 18 mais empè da be 12 mais.

Obligatori da mascras e quarantina

Perquai che puspè pli bleras persunas fan diever dal traffic public e perquai ch'il dumber d'infecziuns saja puspè s'augmentà durant il zercladur, ha il Cussegl federal decidì da far obligatoric da purtar ina mascra da protecziun, sch'ins dovra il traffic public. Plinavant ston persunas che vegnan da tscherts pajais ir per 10 dis en quarantina, sch'els vulan turnar en Svizra. Per ils 20 da fanadur èsi lura previs che persunas d'ulteriurs stadis terzs pon puspè entrar en Svizra.

La presidenta da la Confederaziun fa cler la differenza: Raschun ch'ins ha decidì in obligatori da mascras en il traffic public saja, che quel è repartì sin l'entira Svizra. Tge singulas mesiras ch'ils chantuns vulan prender, per exempel per serrar clubs u auters lieus ch'èn daventads hotspots, è chaussa da quels.

Sommaruga accentuescha che las mascras èn ina mesira da prevenziun. Ils clubs per exempel hajan sezs enta maun da pigliar consequenzas ed accusar persunas che na sa tegnian betg vid ils concepts da segirezza. E lura possian er ils singuls chantuns serrar clubs che cuntrafan als concepts da segirezza euv. Quai na saja nagina prevenziun pli, mabain ina reacziun sin singuls problems.

Stefan Engler, il president da la Viafier retica, beneventa la decisiun dal Cussegl federal. El vesa dentant era inqual difficultad e sfida en quai connex – cunzunt tar l’infurmaziun e communicaziun.

BAG: «Ins sto vesair las relaziuns»

Stefan Kuster da l'Uffizi federal per sanadad ha valità las cifras da cas da corona cumpareglià cun las cifras absolutas dad oz – 137 novs cas da corona. I dettia vinavant ina fitg pitschna part da tests che sajan positivs. Durant ils ultims dis saja la cumpart stada tar 1%. I sajan surtut ils cas locals ch'èn vegnids enconuschents en las medias che contribueschian a quai: Ins stoppia vesair las relaziuns – i valia d'observar il trend.

Preventiv 2021 quinta cun deficit dad 1 milliarda

Il Cussegl federal è sa fatschentà cun la politica da finanzas ed ha deliberà il preventiv per il 2021. Quel cuntegna er in plan d’incumbensas e finanzas integrà per il 2022-2024. En quest plan da finanzas quinta il Cussegl federal cun in deficit dad 1 milliarda francs. Plinavant ha il Cussegl federal er discutà ils daivets entras la pandemia da corona. El è da l’avis che la crisa po vegnir surmuntada senza stuair auzar la taglia. Decider davart la moda e maniera, co reducir ils daivets, vul il Cussegl federal la fin da l’onn.

3 fin 5 milliardas deficit l'onn 2020

Per quest onn stima il Departament da finanzas in deficit da 3 fin 5 milliardas francs. Raschun sajan taglias che na vegnian betg pajadas quest onn e vegnian spustadas sin l'auter onn. Quest deficit saja dentant anc adina en il rom dal frain a l'indebitament.

Tar ils daivets extraordinaris stimian ins tranter 20 e 35 milliardas francs. Per l'onn proxim quinta Ueli Maurer cun in deficit dad 1 fin 2 milliardas, er quai saja anc en il rom dal frain da l'indebitament. Perquai na sajan naginas mesiras da spargn necessarias.

800 milliuns per traffic public

La Confederaziun metta a disposiziun 800 milliuns francs per il traffic public. Uschia duajan ils donns finanzials pervia da la crisa da corona vegnir minimads. Il Cussegl federal ha avert oz la consultaziun per l’adattaziun da la lescha. Quella dura enfin ils 22 da fanadur. Il parlament aveva pretendì da la regenza d’elavurar ina moziun correspundenta. Co il Cussegl federal communitgescha, na possia la branscha betg cumpensar la perdita ord atgna forza. Per evitar che la purschida vegnia reducida, stoppian ins sustegnair las interpresas.

Ultra da quai ha il Cussegl federal adattà la cunvegna da credit tranter la Confederaziun e las Viafiers. La limita da fin uss 200 milliuns francs – en furma da credits cun tschains usitads – vegn auzada per 550 milliuns sin 750 milliuns francs. Pervi da las mesiras da protecziun cunter il coronavirus hajan las viafiers patì ferm. Perquai che la SBB ha stuì sminuir sia purschida per 25% è ella vegnida en problems cun la liquiditad. Perquai saja l'interpresa avisada sin dapli daners.

Lavur curta per fin a 18 mais

Adina puspè haja dà ils ultims mais relaschadas da persunal. Perquai examineschia il Cussegl federal ulteriuras mesiras per stabilisar la situaziun, per exempel tar biros da viadi. Ins veglia savair, sche ulteriuras mesiras per sustegnair l'economia sajan necessarias. Perquai vegn prolungada la pussaivladad da far diever da lavur curta da 12 sin 18 mais.

Quai è stada l'ultima sesida dal Cussegl federal avant ch'el va per 5 emnas en vacanzas da stad. Sco Sommaruga ha ditg, restan tut ils cussegliers federals e las cusseglieras federalas dentant en Svizra e sch'i saja necessari, possian els er a curta vista vegnir ensemen ad ina conferenza per telefon.

