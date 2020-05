Mintga terz medi en in ospital svizzer saja «stanchel» e surchargià. Quai annunzia il «Sonntags Blick» sa referind sin ina retschertga betg publitgada da l’Associaziun da medis assistents e superiurs en Svizra.

Emoziunal e corporal stanchel

Tenor quella lavurian 62% dals bunamain 3'000 dumandads dapli che quai ch’è lubì tenor lescha. Dapli che la mesadad da las medias e dals medis sa sentian savens u fitg savens stanchels. In terz haja inditgà d’esser tschitschà or ed emoziunalmain sco er corporalmain stanchel. Raschun per questa situaziun saja tranter auter il squitsch da spargnar en ils ospitals svizzers, uschia l’associaziun.

