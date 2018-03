La cumissiun per dumondas da dretg dal Cussegl dals chantuns sustegna la proposta dal Cussegl federal.

Meglra protecziun per victimas da violenza a chasa

Il 2016 han 18 dunnas ed in um pers lur vita pervia da la violenza a chasa.

La cumissiun ha decidì unanimamain da proponer a la chombra pitschna da dar suatientscha al project correspundent dal Cussegl federal. Ina mesira dal project che la cussegliera federala Simonetta Sommaruga ha preschentà l'atun passà, prevesa che la procedura penala cunter ina persuna violenta na sto betg vegnir sistida perquai che la victima pretenda quai.

En il futur duai la procura publica era dastgar decider da cuntinuar cun las investigaziuns sch'ella è da l'avis che quai saja necessari ed en l’interess da la populaziun. Quai duai reducir il privel che la victima vegn messa sut squitsch da la persuna accusada.

Stalkers duain purtar chadaina electronica

In auter punct pertutga la pussaivladad da scumandar ad in persuna privlusa e violenta da s'avischinar ad in'autra persuna. Per pudair controllar quai meglier duai la dretgira ussa era pudair decider ch’ina persuna privlusa sto purtar ina chadaina electronica.

Auter ch'il Cussegl federal vul la cumissiun dentant scriver ella lescha ch'i duaja esser pussaivel d'imponer al delinquent ils custs per las mesiras.

La chombra pitschna discutescha la fatschenta durant la sessiun da stad.

