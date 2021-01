Ils chantuns ed il Cussegl federal desistan il mument da serrar las scolas. Ils directurs d'educaziuns chantunals e la taskforce scientifica da la Confederaziun recumondan il mument betg da far in tal pass. Il scumond da l'instrucziun da preschientscha haja tranter auter consequenzas negativas per il la sanadad psichica dals uffants e giuvenils.

Il Departament federal da l'intern examineschia dentant scenaris pussaivels per ils stgalims secundars I e II. Quai per il cas che la situaziun vegnia mendra. Cun las mesiras actualas hajan ins pudì impedir pli grondas erupziuns en las scolas, scriva il Cussegl federal. Ulteriuras mesiras sajan dentant necessarias sche las variantas dal virus s'extendian fermamain.