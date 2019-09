A Berna sin la Schützenmatte ed èn las giassas vischinantas èn la sonda vers las 14:00 sa rimnads radund 100'000 persunas – quai tenor indicaziuns dals organisaturs. Pliras milli persunas èn arrivads a Berna cun trens spezials e var 700 persunas èn arrivadas cun velo ord l'entira Svizra. La Polizia chantunala da Berna n'ha betg confermà quest dumber da participants. Sin dumonda da l'agentura da novitads Keystone-SDA haja ella be discurrì da fullas da persunas che sajan stadas sin via.

Politica consequenta e giustia dal clima

Las organisaziun da l'allianza dal clima pretenda ina politica dal clima consequenta che desista d'energia da cotgla, ieli e gas – quai che duai er valair per la plazza da finanzas svizra. Demonstrà vegn er per ina giustia da clima sin l'entir mund che garantescha a tut ils umans ina vita digna.

A la demonstraziun han prendì part glieud da mintga vegliadetgna.La gronda part eran però giuvens. Cunquai ch'il dumber da demonstrants è stà uschè grond, n'han betg tuts pudì participar a la manifestaziun finala sin la Plazza federala.

Zains per il clima

Per dar in segn acustic per l’urgenza da la protecziun dal clima han sunà ils zains da pliras baselgias a las 14:30. En tut han passa 150 plaivs en tut la Svizra prendì part a quest’acziun.

RR novitads 17:00